  • Новость часаЗавербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    Минсельхоз объяснил, почему рост акцизов на вино не вызовет повышение цен
    Пригожин: Пугачевой обидна потеря российской публики
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси
    Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ
    Суд избрал меру пресечения блогеру Портнягину
    Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    14 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    11 комментариев
    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня

    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

    Коментарии (22)
    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

    Коментарии (39)
    15 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Washington Post: Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The Washington Post (WP) выяснила у американских источников, что украинский президент Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Как сообщили источники, воздержаться от атак на российские НПЗ Зеленского попросила в феврале вице-президент США Камала Харрис. Украинский лидер разозлился на эту просьбу, а позже и вовсе проигнорировал ее, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

    По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Коментарии (26)
    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (4)
    15 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    @ Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) приняла «план реформ» Украины, который станет основанием для поэтапного выделения ей 50 млрд евро помощи до 2027 года, сообщила пресс-служба ЕК.

    Одобрение плана Советом Евросоюза позволит Брюсселю перечислить Киеву первый транш в размере 1,89 млрд евро, передает ТАСС.

    Последующие платежи будут осуществляться по мере выполнения Киевом согласованных реформ и инвестиционных шагов, следует из заявления ЕК.

    Там подчеркнули, что «для защиты финансовых интересов Евросоюза» в мае будет создана «независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование европейских фондов» украинской стороной.

    Ранее в США придумали новый способ финансирования Украины.

    Коментарии (16)
    15 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану

    Политолог Ципис: Ответ Израиля и США Ирану последует во второй половине апреля

    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль не станет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой Вашингтона. Несмотря на то, что Байден заявил о нежелании США принимать участие в наступательной операции ЦАХАЛ, американцы все равно поддержат союзника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Напомним, на Западе активно обсуждают возможный ответ Израиля на удар Ирана.

    «Ответные меры Израиля пока только обсуждаются. Но уже сейчас понятно, что самостоятельно ЦАХАЛ атаковать Исламскую республику не станет. Вероятнее всего, Тель-Авив заручится поддержкой Вашингтона, а сама реакция последует во второй половине апреля или в мае», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Если ответ и будет, то, скорее всего, Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, нацелятся на объекты ядерной инфраструктуры Ирана в горной местности. Еврейское государство в таком случае ограничится помощью в ударах по территории Исламской республики», – отмечает собеседник.

    «После этих действий конфликт, скорее всего, прекратится. Впрочем, нельзя исключать и еще большую эскалацию. Допускаю, что США начнут подготовку к наземной операции. И тогда мы увидим удары по территории Ирана американскими ракетами дальнего радиуса действия и авиацией морского базирования», – подчеркивает он.

    Спикер также указал на слова Байдена о том, что США не станут участвовать в наступательных действиях Израиля. «В Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы в эскалации, например, неоконсерваторы, Пентагон и представители ВПК. Они могут автономно принять решение о развязывании войны на Ближнем Востоке. Для этого будут использованы американские прокси, например, тот же Израиль», – акцентирует эксперт.

    «Если перед Конгрессом США встанет вопрос исключительно о войне с Тегераном, то данная инициатива не пройдет. Однако при прямом противостоянии Израиля и Ирана Штаты будут вынуждены прийти на помощь своему союзнику», – пояснил собеседник.

    «Что касается результатов атаки со стороны Тегерана, то, по данным местных СМИ, осколки от нескольких перехваченных ракет упали на авиабазу ЦАХАЛ на юге еврейского государства. Отмечается, что ущерба от этого практически не было. Однако я не исключаю, что военные и власти могут что-то скрывать», – резюмировал Ципис.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Тегерана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал способы ответа на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а ЦАХАЛ было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от реакции на атаку Тегерана. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в атаке принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть боеприпасов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских снарядов попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии».  Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

    Коментарии (7)
    15 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Полтаве и пригороде Харькова
    Взрывы прогремели в Полтаве и пригороде Харькова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв раздался в Полтаве в центре Украины, а также на севере Харькова, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Полтавской, а также в Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Других подробностей пока нет.

    Утром понедельника сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

    Коментарии (5)
    15 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.

    Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.

    В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Коментарии (4)
    15 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Галант также подчеркнул, что Израиль не согласен с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии, передает ТАСС.

    В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (8)
    15 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    WSJ: Израиль отразил атаку Ирана благодаря помощи союзников

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля, пишет The Wall Street Journal.

    Издание уверяет, что Израиль не смог бы отразить атаку Ирана без поддержки США и других западных и региональных партнеров, передает ТАСС.

    По данным газеты, большинство дронов и ракет были перехвачены благодаря ПВО и другому вооружению, поставленному США и союзниками.

    Также WSJ отметила большую роль американских, британских и иорданских военных самолетов.

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

    Коментарии (11)
    15 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана

    Кедми: Израиль не пойдет на военный ответ Ирану

    Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения в западной прессе о возможном ответе Израиля на атаку Ирана не имеют ничего общего с реальностью. Израильское руководство считает такой шаг неконструктивным. Более того, подобные действия привели бы к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке, а это не отвечает интересам США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Действительно, в Тель-Авиве есть мнение о необходимости ответить на иранскую атаку. Но общая позиция израильского политического и военного руководства, насколько мне известно, состоит в том, что такие действия были бы неконструктивными», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». По его мнению, западная пресса, которая сейчас активно обсуждает возможные ответные шаги Израиля, действует, исходя из мелких личных интересов. «Они считают, что заявления Джона Болтона об «уничтожении иранской программы ядерного оружия» или другие воинственные призывы привлекут внимание СМИ. Это непрофессионально», – указал собеседник.

    Кедми убежден: Израиль не станет предпринимать ответные шаги в военной плоскости. «Во-первых, для этого необходима цель, ею мог бы стать ядерный проект Ирана. Но США считают возможным заморозить разработки Тегерана, поэтому прибегать к решению этого вопроса военным путем на данном этапе нет смысла. Такой удар может лишь привести к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке», – пояснил спикер. «Во-вторых, Израиль сегодня не готов к вооруженному конфликту, – добавил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». – В-третьих, в войне на Ближнем Востоке не заинтересованы Соединенные Штаты. Израиль не станет обострять отношения с Вашингтоном».

    По мнению Кедми, еврейское государство не станет принимать и экономические ограничения против Тегерана. Такое развитие событий допускал Ибрахим Раиси. Собеседник отметил, что Израиль не имеет никаких экономических отношений с Ираном. «Более того, если международные санкции не подорвали иранскую экономику, то как это может сделать Израиль? Да, у нас есть определенные успехи в экономике, но мы не экономический гигант, и у нас никогда не было цели подорвать иранскую экономику», – детализировал спикер.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые способны расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал, как государство ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа. 

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от ответа на атаку. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет «прилетели» по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2024, 12:08 • Новости дня
    ВС Польши решили усилить присутствие на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти увеличат численность военнослужащих вооруженных сил в Подкарпатском воеводстве на границах с Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, присутствие армии в Жешуве будет увеличено, это коснется личного состава бригады подхальских стрелков, входящей в размещенную на востоке страны 18-ю механизированную дивизию, передает ТАСС.

    Ранее президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 06:32 • Новости дня
    На заводе снарядов для Украины в США произошел пожар за день до визита Байдена

    На американском производстве боеприпасов для Украины произошел пожар за день до приезда Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    На заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который ранее был модернизирован для ускорения производства снарядов для Украины, произошел пожар.

    «Сегодня примерно в 15:20 сотрудники службы спасения отреагировали на пожар в здании термообработки на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал», – приводит ТАСС заявление завода.

    Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Сейчас на заводе оценивают ущерб, чтобы определить возможные последствия для производственных мощностей и объемов производства.

    Напомним, что Скрэнтонский завод армейских боеприпасов является ведущим поставщиком снарядов для крупнокалиберной артиллерии США. В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода в связи с необходимостью ускорения темпов производства 155-мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине.

    Пожар на заводе произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в Скрэнтон, где он примет участие в двух мероприятиях по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

    Коментарии (2)
    15 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    При этом он подчеркнул, что, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

    Коментарии (7)
    15 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    @ Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

    «Непрямую и через своих террористических сателлитов, включая ХАМАС, Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку», – передает ТАСС сообщение канцелярии израильского премьера.

    Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против «иранской агрессии», угрожающей миру во всем мире. Он поблагодарил США, Великобританию и Францию за поддержку в отражении атак Ирана.

    В то же время генерал-майор запаса Армии обороны Израиля Узи Даян призвал нанести ответный удар по Ирану. «На нас напали. И я не думаю, что в этом столетии на кого-то нападали подобным образом», – заявил Даян.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.


    Коментарии (6)
    Главное
    Белый дом выступил против разделения закона о помощи Украине и Израилю
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    Названы преимущества российско-белорусского самолета «Освей»
    Украинцы устроили драку в очереди за загранпаспортами в Варшаве
    Стали известны финалисты Кубка Гагарина
    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки

    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток

    США и Великобритания вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Наши металлы больше не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов. Почему Китай, Индия и Канада станут главными бенефициарами этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина перешла к прямому шантажу Америки

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО. Между тем американские элиты обеспокоены возможным ростом цен на топливо из-за безрассудных действий офиса Зеленского. Имеет ли украинский шантаж шансы на успех? И сумеют ли Штаты «приструнить» своевольных союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............