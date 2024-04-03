Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин сравнил госдолг России и Запада
Мишустин: Госдолг России находится на безопасном уровне в 17% ВВП
Российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Он отметил, что у российских «в кавычках или бывших» партнеров дела обстоят иначе, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Мишустина, расходы на обслуживание госдолга России хотя и выросли, но произошло это из-за роста стоимости займов.
Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.