Стало известно о недопуске дополнительных сил МЧС к горящему «Суперджету»

Дополнительные силы МЧС России не сразу были допущены в аэропорт Шереметьево к горящему самолету Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», так как была закрыта полоса, заявил заместитель главы ведомства Павел Барышев.

По его словам, поисково-спасательные подразделения в аэропорту были уже во время катастрофы, однако усиление задержали из-за того, что «на этот период времени была закрыта полоса», передает РИА «Новости».

«Еще раз говорю, подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», – сказал Барышев.

Ранее уже появлялись сведения, что одну из бригад спасателей «из города» не допускали на летное поле, где горел самолет. Тушением занималась бригада, постоянно дежурящая в аэропорту. При этом в работе спасателей также нашли нарушения.

5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, которые находились на борту, 41 погиб.

В среду стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.