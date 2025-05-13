Жителя Волгограда обвинили в передаче сведений о военных объектах СБУ

Tекст: Мария Иванова

Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении 50-летнего жителя Волгограда, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы УФСБ, мужчина вступил в контакт с администратором проукраинского телеграм-канала, чтобы помочь СБУ информацией о военных объектах.

Как уточнили в ведомстве, задержанный не поддерживал решение президента России о проведении спецоперации на Украине, был подписчиком проукраинского интернет-ресурса и являлся сторонником террористической организации с 2017 года. Инициативно мужчина предложил свою помощь в деятельности, направленной против безопасности страны.

«Известно, что в конце 2024 года местный житель осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории Волгограда. Кроме того, задержанный планировал предоставлять информацию о расположении объектов Минобороны, движении автоколонн ВС РФ и иных данных военного характера для последующего ее направления в СБУ», – говорится в сообщении УФСБ.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 275 УК России. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по статье о госизмене против гражданина России Силаева.

Девушку из Хабаровска осудили по статьям о госизмене и терроризме. А жителя Челябинской области привлекли к следствию по подозрению в оказании финансовой поддержки военной организации, выступающей против России.