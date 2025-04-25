Девушку из Хабаровска осудили за госизмену и терроризм

Суд приговорил хабаровчанку к 15 годам за передачу данных Украине

Tекст: Мария Иванова

По данным прокуратуры Хабаровского края, 26-летняя жительница Хабаровска была признана виновной по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации, передает ТАСС.

Первый Восточный окружной военный суд приговорил ее к пятнадцати годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в марте прошлого года обвиняемая самостоятельно установила контакт с представителями террористической организации, готовой работать против безопасности России. Получив задание, девушка передала спецслужбам Украины сведения о местоположении административных зданий правоохранительных органов в Хабаровске, а также личные данные одного из сотрудников. Прокуратура отметила, что осужденная сама инициировала сотрудничество с антироссийскими структурами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Челябинской области оказался под следствием по подозрению в оказании финансовой поддержки военной организации, действующей против России.

На прошлой неделе двое жителей Воронежа были осуждены на длительные сроки заключения за совершение теракта на объекте связи по заданию, полученному через иностранный мессенджер.

В прошлом году в России увеличилось количество приговоров за государственную измену почти в четыре раза, достигнув 145 случаев.