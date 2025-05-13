В Байконуре установили крупнейший в мире макет ракеты Н-1

Tекст: Мария Иванова

Самый большой в мире макет ракеты Н-1 советской лунной программы установлен в Байконуре перед 70-летием города и космодрома, которое будет отмечаться 2 июня, передает ТАСС.

В пресс-службе администрации отметили: «2 июня космодрому и городу Байконур исполняется 70 лет. В городе готовится проведение масштабных торжеств. Одним из наиболее ярких мероприятий станет открытие музея под открытым небом».

Макет ракеты-носителя Н-1, изготовленный ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, передан Байконуру в качестве подарка к юбилею и установлен 13 мая на территории музея под открытым небом. Высота макета составляет около 22 метров, что делает его самым большим в мире из ныне существующих аналогов.

Реальных образцов ракеты Н-1 в натуральную величину, достигавших 105 метров, не сохранилось. Все четыре испытательных запуска Н-1 в период с 1969 по 1972 годы закончились неудачами на этапе работы первой ступени. К 1974 году пилотируемая советская лунная программа была фактически закрыта, а официально прекращена в 1976 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран».

В 2021 году генеральный директор АО «РКК «Байконур» Даурен Муса одобрил действия граффитчиков, которые разрисовали второй, не летавший, корабль «Буран» на Байконуре.