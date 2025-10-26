Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров

Депутат объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года

Tекст: Ольга Иванова

Получить перерасчет пенсии за стаж работы до 1997 года можно, обратившись с заявлением и пакетом документов, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), передает РИА «Новости».

По его словам, данные о трудовой деятельности до 1997 года зачастую не попали в современные электронные базы, так как учет велся по бумажным документам предприятий. Это приводит к тому, что при расчете пенсии многие годы советского стажа могут быть не учтены.

Алексей Говырин отметил: «Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд». Для этого гражданам рекомендуется проверить, все ли периоды трудового стажа отражены в системе индивидуального учета. Особое внимание стоит уделить тем, кто начал работать еще в советские годы.

Пенсионеру необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по месту жительства, приложить трудовую книжку и архивные справки, подтверждающие годы работы. После проверки данных принимается решение о перерасчете пенсии, которая затем начисляется с учетом новых коэффициентов. Размер прибавки обычно составляет от нескольких сотен до 2 тыс. рублей, в зависимости от заработка и продолжительности подтвержденного стажа.

Перерасчет производится с даты подачи заявления. Говырин подчеркнул, что затягивать с обращением не стоит, чтобы пенсионер мог своевременно получить надбавку к выплате.

