  • Новость часаКазахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    29 ноября 2024, 20:24 • Новости дня

    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»

    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    МВД Казахстана объявило в розыск Даурена Мусу, владельца орбитального корабля «Буран», его подозревают в мошенничестве, сообщили в алма-атинской полиции в пятницу.

    МВД Казахстана инициировало розыск Даурена Мусы, он обвиняется по статье о мошенничестве с использованием обмана или злоупотребления доверием через информационную систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана размещены личные данные и фото 50-летнего бизнесмена Мусы. Инициатором поиска выступает МВД республики, информация находится в разделе «Розыск преступников».

    В 2021 году Муса заявлял, что второй летный образец челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне. Занимавший тогда пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что «Буран» следует передать городу Байконуру.

    Сообщалось также, что Казахстан планировал отсудить «Бураны» у владельца.

    В феврале 2021 года суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.

    27 ноября 2024, 00:30 • Новости дня
    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку

    Путин отметил вклад Казахстана в продвижение русского языка и международное сотрудничество

    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин выразил признательность Казахстану за инициативы в поддержке русского языка и отметил важность сохранения его как средства межгосударственного общения.

    Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, сообщает РИА «Новости». В статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда», подчеркивается, что Казахстан активно поддерживает инициативы по продвижению русского языка на международной арене.

    «Мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», – написал Путин.

    Президент России также заявил, что РФ и Казахстан находятся на передовых позициях в формировании многополярного миропорядка. Оба государства выступают за ключевую роль международного права и учет интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития. Такое взаимодействие осуществляется в рамках многосторонних организаций, включая СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Путин добавил, что регионы России и Казахстана вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации. Почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами, реализуя совместные проекты в энергетике, промышленности, транспорте и сфере высоких технологий. В Уфе прошел юбилейный Форум межрегионального сотрудничества, на котором была представлена масштабная Программа взаимодействия.

    Россия также остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана, активно поддерживая евразийскую экономическую интеграцию. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг 28 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года превысил 20 млрд долларов. Это свидетельствует о высокой эффективности экономического сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    27 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

    Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

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    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.

    Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

    Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

    Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

    Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 20:35 • Новости дня
    Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Это решение было принято на встрече лидеров БРИКС, когда было учреждено новое понятие – государства-партнеры объединения, сообщил Путин, передает РИА «Новости».

    «Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», – сказал российский лидер.

    Ранее Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, подчеркнув, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этой группы.

    Напомним, Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва с уважением отнеслась к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в объединение.

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    28 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан намерены нарастить сотрудничество в атомной энергетике, включая совместные проекты в урановой промышленности, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами.

    Российский лидер отметил, что традиционно сложившиеся направления сотрудничества между двумя странами включают в себя не только космическую и энергетическую отрасли, но и высокие технологии, передает РИА «Новости».

    «Традиционно сложились направления нашего сотрудничества – это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. ... Возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане», – отметил Путин.

    «Президент Казахстана, наши казахстанские коллеги, друзья – для них этот вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить», – сказал президент.

    «Окончательное решение всегда за заказчиком, – добавил Путин. – Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт. Из этого руководство Казахстана исходит».

    Ранее Путин заявил, что взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться. Он также отметил, что несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества.

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    27 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России, передает ТАСС.

    «Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – заявил глава Российского государства. Он отметил, что во время обсуждений в узком составе поднимались проблемы, требующие внимания с российской стороны. «Вы ждете от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», – обратился Путин к казахстанскому коллеге.

    Российский президент подчеркнул, что самым важным аспектом является желание искать и находить решения для всех вопросов. «Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – отметил Путин. Президент России выразил уверенность в том, что при таком настрое страны добьются больших успехов.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера в аэропорту. Путин на переговорах с Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении доли нацвалют в расчетах между Россией и Казахстаном

    Путин отметил рост доли нацвалют в торговле между Россией и Казахстаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан увеличили долю расчетов в национальных валютах, что укрепляет торговлю.

    Как сообщает ТАСС, Россия и Казахстан укрепляют свои торгово-экономические отношения за счет увеличения доли расчетов в национальных валютах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что такое направление позволяет защитить двустороннюю торговлю от негативного внешнего влияния, включая политические факторы.

    В статье для «Казахстанской правды» Путин отметил, что структура взаимной торговли между двумя государствами продолжает диверсифицироваться. В частности, наблюдается рост обмена несырьевой продукцией с высокой добавленной стоимостью. Российский лидер выделил, что увеличение доли национальных валют в расчетах укрепляет независимость коммерческих операций от влияния извне.

    Переход на расчеты в национальных валютах рассматривается как стратегическая мера, подчеркивающая стремление обеих стран к большей экономической самостоятельности и устойчивости на фоне глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил, что регионы России и Казахстана активно вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации, и почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами. Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли. Эксперты отмечают, что БРИКС работает над экономическим развитием всех стран объединения, создавая инструменты для равноправной международной торговли.

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    27 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента России Владимира Путина, прибывшего в республику с государственным визитом.

    Кадры встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Церемония официальной встречи прошла в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане, где главы двух государств обменялись крепкими рукопожатиями с членами обеих делегаций, передает ТАСС. Глава России принял рапорт у офицера, возглавляющего выстроившиеся расчеты почетного караула, после чего военный оркестр исполнил гимны России и Казахстана в соответствии с дипломатическим протоколом.

    После церемонии президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели смотр выстроившихся в фойе резиденции расчетов почетного караула. Затем они направились на переговоры, которые запланированы в узком и расширенном составе.

    Резиденция «Акорда», построенная в 2004 году, расположена в центре Астаны и окружена административными зданиями, такими как здание правительства, палаты парламента и Дом министерств. Архитектурный стиль резиденции сочетает светлые тона с золотым, синим и зеленым цветами. Общая площадь составляет 36 720 кв. метров, высота со шпилем – 86 метров.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    28 ноября 2024, 10:25 • Новости дня
    В Казахстане возбудили дело из-за флага Украины в Астане

    МВД Казахстана возбудило уголовное дело после появления флага Украины в Астане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казахстане начато расследование после инцидента с показом флага Украины на LED-экране в Астане, что произошло во время визита президента России Владимира Путина.

    В Казахстане возбуждено уголовное дело после появления изображения украинского флага на одном из LED-экранов в Астане, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 27 ноября, когда украинский флаг появился на экране, установленном у театра «Астана Опера». Изображение сменило российский государственный флаг, который был показан в честь визита президента России Владимира Путина.

    Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что «все обстоятельства произошедшего устанавливаются», виновные будут привлечены к ответственности. Ведомство подчеркнуло, что рассматриваются различные версии произошедшего, включая технические неполадки и возможное внешнее вмешательство.

    Компания ТОО «Керуен Медиа», владеющая LED-экранами в Астане, стала объектом расследования. На текущий момент продолжается выяснение всех деталей инцидента. Российский президент в это время находился в Казахстане для переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, а также участия в саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил о намерении Москвы и Астаны конструктивно решать вопросы в двусторонних отношениях и пригласил Токаева посетить Петербург и Москву.

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    27 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин: Россия намерена увеличить транзит газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин заявил о плане наращивать поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан, используя территорию Казахстана для транзита, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в Астану.

    «Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… Газпром действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан – такие поставки мы будем наращивать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    В среду президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества.

    Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана готова предоставить территорию для строительства газопровода из России в Китай через Казахстан.

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    28 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Подмену российского флага на украинский в Астане объяснили атакой хакеров

    ГТС Казахстана заявила, что хакерская атака из-за рубежа привела к подмене флага России на украинский

    Tекст: Вера Басилая

    Инцидент с заменой российского флага на украинский на одном из LED-экранов Астаны произошел из-за хакерской атаки с зарубежных IP-адресов, заявила Государственная техническая служба Казахстана.

    В ГТС Казахстана заявили, что подмена российского флага на украинский на одном из светодиодных экранов в Астане, стала следствием хакерской атаки из-за рубежа с использованием прокси-серверов, передает ТАСС.

    В настоящее время Государственная техническая служба проводит комплекс технических мероприятий, чтобы определить источник атаки и механизм ее реализации.

    Ранее МВД Казахстана возбудило уголовное дело из-за появления изображения украинского флага, связанного с ТОО «Керуен Медиа», владеющей LED-экранами в Астане.

    Между тем в это время президент России Владимир Путин находился в Казахстане для переговоров с Касым-Жомартом Токаевым и участия в саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября.

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    28 ноября 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги визита в Казахстан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги своего государственного визита в Казахстан, подчеркнув значимость успешного развития отношений между двумя странами.

    По словам Путина, Казахстан является не только союзником России, но и надежным партнером, передает РИА «Новости». «Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно», – сказал российский лидер, общаясь с журналистами.

    Напомним, накануне Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, где его встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества. Кроме того, в ходе визита Путин и Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

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    27 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Астана завершила подготовку к визиту Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту президента Владимира Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Последние приготовления к прибытию специального борта Путина завершаются в аэропорту Астаны, передает ТАСС.

    Визит российского лидера в столицу Казахстана продлится два дня и носит статус государственного.

    На встречу Путина готовится группа из шести самолетов ВВС Казахстана. Они окрасят небо в цвета российского триколора, создавая зрелищное представление на закатном небе. Почетный караул Вооруженных сил Казахстана репетирует торжественный марш, чтобы достойно встретить гостя у ковровой дорожки.

    Согласно дипломатическому протоколу, парадные расчеты представят основные виды вооруженных сил республики. Военнослужащие одеты в зимнюю парадную форму с учетом температуры до минус пяти градусов. Официальная церемония встречи Путина пройдет в резиденции президента Казахстана «Акорда».

    Ранее сообщалось, что депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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