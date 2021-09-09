Казахстан вознамерился отсудить «Бураны» у владельца

Власти Казахстана намереваются отсудить «Бураны» у их владельца и вернуть в собственность государства, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

«Гражданин Даурен Муса в своем посте утверждает, что власти Казахстана уже три года, не жалея сил, судятся с ним. Это действительно так и мы будем продолжать это делать, ведь наша цель – восстановление законности и справедливости, возвращение государству его собственности, в том числе и «Бураны», – цитирует Мусина РИА «Новости».

По его словам, частное лицо завладело «Буранами» во время нескольких смен собственников.

«Изначально компания АО РКК «Байконур» называлась ЗАО «КРИСП Аэлита», она была создана с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России (РГП «Инфракос» и РКК «Энергия») для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставной капитал Казахстан внес имущество, в том числе и «Бураны». Таким образом, «Бураны» принадлежат не гражданину Даурен Муса, а АО РКК «Байконур», – обосновал свою позицию министр.

По его словам, Муса в один момент стал совладельцем компании и переименовал ее в АО РКК «Байконур». Бизнесмен приобрел долю в рамках трех сделок.

«Две из них суд уже признал незаконными. Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что господин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и «Бураны», – указал Мусин.

Ранее в НПО «Молния» сообщили, что не планируют возвращать в Россию летный образец «Бурана», специалисты посещали Байконур с целью оценки состояния технического сооружения.

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что российские специалисты дают неутешительные оценки состоянию второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М», ответственность лежит на их нынешнем владельце – казахстанском частном лице.

6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России». Гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса заявил, что второй летный образец советского космического челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне.

Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.