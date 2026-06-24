В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны

Хабиров сообщил об обнаружении в Псковской области сейфа времен войны

Tекст: Вера Басилая

Найденный поисковиками сейф с документами и знаменем времен Великой Отечественной войны будет передан управлению по делам архивов Башкирии, передает ТАСС.

«В болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать. <...> Это огромный материал, который позволит нам открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны», – заявил глава Башкортостана Радия Хабирова.

Поисковые отряды Башкирии вместе с коллегами из других регионов работают на местах боев 170-й стрелковой дивизии. Она была сформирована в Башкирской АССР и отправлена на фронт 23 июня 1941 года. В сейфе, найденном у деревни Сомино Псковской области, находилось 1,5 тыс. страниц документов 210-го отдельного батальона связи. Также обнаружены письма, военная литература и знамя.

Специалисты Всероссийского информационно-поискового центра уже провели первичные работы по сохранению материалов, выполнили их постраничную расшифровку и оцифровку. Экспертам предстоит детально изучить документы, отреставрировать знамя и установить историю этих реликвий.

В мае москвичи передали в Главархив более 21 тысячи исторических артефактов времен войны.

В апреле поисковики обнаружили в Карелии фрагменты американского истребителя времен Второй мировой войны.

В прошлом году ФСБ приняла решение о публикации архивных документов контрразведки «Смерш».