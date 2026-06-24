Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
Хабиров сообщил об обнаружении в Псковской области сейфа времен войны
В Псковской области поисковики обнаружили армейский сейф с документами и знаменем батальона связи, сформированного в Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Найденный поисковиками сейф с документами и знаменем времен Великой Отечественной войны будет передан управлению по делам архивов Башкирии, передает ТАСС.
«В болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать. <...> Это огромный материал, который позволит нам открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны», – заявил глава Башкортостана Радия Хабирова.
Поисковые отряды Башкирии вместе с коллегами из других регионов работают на местах боев 170-й стрелковой дивизии. Она была сформирована в Башкирской АССР и отправлена на фронт 23 июня 1941 года. В сейфе, найденном у деревни Сомино Псковской области, находилось 1,5 тыс. страниц документов 210-го отдельного батальона связи. Также обнаружены письма, военная литература и знамя.
Специалисты Всероссийского информационно-поискового центра уже провели первичные работы по сохранению материалов, выполнили их постраничную расшифровку и оцифровку. Экспертам предстоит детально изучить документы, отреставрировать знамя и установить историю этих реликвий.
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