Владелец «Бурана» одобрил действия разрисовавших челнок граффитчиков

Гендиректор АО «РКК «Байконур» Даурен Муса одобрил действия граффитчиков, которые весной разрисовали второй, не летавший, космический корабль «Буран», хранящийся на Байконуре.

Муса заявил в соцсетях, что «кто истинный организатор этого мероприятия, мы можем только предполагать», однако «у людей, разрисовавших космический корабль «Буран», могли быть вполне благородные мотивы», так как «это оказались не просто рисунки, а искусные граффити», передает РИА «Новости».

Вместе с тем он сообщил, что крышу монтажно-заправочного корпуса на космодроме Байконур, в котором хранится «Буран», подпилили, чтобы намеренно обрушить: «Я прекрасно понимал, что не за горами и второе «случайное обрушение кровли» монтажно-заправочного комплекса (...) Крепежные конструкции которого уже были подпилены «заинтересованными лицами» промышленным оборудованием. Хотя все эти монтажные комплексы при Союзе были построены из высокопрочной стали военными инженерами с запасом прочности, способным выдержать ядерный удар. Но чиновничье бездушие и жажду наживы даже ядерный ангар вынести не в состоянии».

По его словам, то, что он выкупил корабль, спасло челнок от распила на металл.

При этом первый «Буран», похороненный под обломками после того, как в 2002 году обрушилась крыша монтажно-испытательного корпуса, никто не сдал на металл, тот так и лежит под обрушенной крышей.

Ранее Муса завил, что второй летный образец челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на это, что «Буран» необходимо передать городу Байконур.

Сообщалось также, что Казахстан вознамерился отсудить «Бураны» у владельца.

6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России».

По информации предприятия, в выездном совещании, прошедшем на Байконуре, также приняли участие специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса и транспортной компании.

В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.

В мае группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовала «Буран». Ведомственная охрана Роскосмоса НТЦ «Охрана» решила взять под охрану данный монтажно-заправочный корпус.