Вандалы разрисовали корабль «Буран» на Байконуре

Группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовала граффити недостроенный космический челнок «Буран», сообщил источник на Байконуре.

На корабле написали «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Кроме того, на «Буране» оставлены четыре подписи – видимо, авторов граффити, передает РИА «Новости».

Тем временем художник граффити, разрисовавший корабль, сравнил свой «подвиг» с полетом первого космонавта планеты Юрия Гагарина и рассказал о трудностях проникновения на космодром.

«Это космический корабль «Буря», завершенный на 95%. Еще бы чуть-чуть, и он бы полетел в космос. Фото сделано рядом с космодромом Байконур, в 1 километре от Гагаринского старта. Места, откуда человек впервые отправился в космос», – подписаны снимки и видео в Instagram одного из авторов граффити.

«Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым», – написал автор работы.

В своем аккаунте он рассказал, что вместе с друзьями два дня шел по степи, чтобы попасть на Байконур. При этом в одном случае утверждает, что его группу сопровождал проводник, в другом – что группа шла без проводников.

«В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко – если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остаётся только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен», – пишет автор.

На выложенных фотографиях и видео не показаны сами граффити, а только вид на корабли и здание.

Ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран».