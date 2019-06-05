МАК реконструировал полет сгоревшего «Суперджета»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.

«На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево», – сообщается на сайте МАК.

Председатель Технической комиссии по расследованию катастрофы доложил основные положения предварительного отчета. Однако, подчеркивается в заявлении, «в соответствии с международной и российской практикой в отчете не указываются причины катастрофы».

«Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки», – сообщает МАК.

Работа комиссии продолжается.

Для изучения причин трагедии комиссия провела исследования на месте происшествия, составила схему катастрофы, изучила фрагменты воздушного судна, провела расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения.

Ранее источник сообщил, что эксперты МАК подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

5 мая самолет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.