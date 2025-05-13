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В Калуге молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии
В Калуге на стоянке Росгвардии сгорели пять машин, предположительно подожженных молодой женщиной, действовавшей по заданию украинских кураторов.
Молодая жительница Калуги подожгла пять автомобилей Росгвардии на улице Тульской, сообщает <РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным МЧС, пожар произошел в ночь на понедельник, пострадавших нет.
Источник уточнил, что фигурантка 1999 года рождения пробралась на стоянку управления Росгвардии, облила горючей смесью один автомобиль «ВАЗ-2114» и четыре машины «Лада Гранта», после чего скрылась на своем автомобиле.
По информации собеседникаагентства, у задержанной есть малолетний ребенок, а действовала она предположительно по указанию украинских кураторов. Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов по факту происшествия пока не поступало.
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