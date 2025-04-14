Студенту предъявили обвинение в поджоге по заданию из Украины

Курбан Гереев из московского колледжа обвинен в поджоге оборудования на железной дороге

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, студент московского Политехнического колледжа №8 Курбан Гереев обвиняется в поджоге оборудования на железной дороге.

Согласно данным правоохранительных органов, Гереев, гражданин России, поджег релейный шкаф на рязанском направлении Московской железной дороги. Это действие причинило материальный ущерб РЖД и создало угрозу безопасности пассажиров.



По информации следствия, на Гереева через интернет-мессенджеры вышли неустановленные лица из Украины. Они смогли войти в доверие к студенту и убедить его совершить поджог.

Герееву предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ – теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, и в настоящий момент назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд вынес меру пресечения в виде ареста.

В связи с данным случаем, правоохранительные органы проводят дополнительные мероприятия по проверке возможной причастности других лиц к преступлению.

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