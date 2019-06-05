Путин заявил о совпадении позиций с Си Цзиньпином по мировым проблемам

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные мировые проблемы, позиции двух стран по ключевым вопросам близки или совпадают.

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня. Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», – передает слова Путина ТАСС.

Ранее Путин также заявил о «беспрецедентном уровне отношений» России и Китая.

Председатель КНР прибыл в Москву в среду, он пробудет в России до пятницы. Кроме встречи с Путиным он также примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит станет стимулом для развития отношений.