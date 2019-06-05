МИД потребовал наказать всех причастных к избиению россиянина в Косово

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит требовать наказания для всех виновных в избиении сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косово.

«Арест и избиение российского гражданина, сотрудника ООН, который обладает дипломатическим иммунитетом, свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае, абсолютном пренебрежении международным правом, нормами цивилизованного международного общения. Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных во всей цепочке командования», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Представитель МИД также назвала Косово «главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе».

«Эта территория практически неуправляемая, она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы. Надеемся, что покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косовоалбанское руководство, потому что иначе последствия могут быть непредсказуемыми», – отметила Захарова, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью. Местные жители поставили баррикады и вступили в столкновения с полицией.

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции. По версии Приштины, он находился возле баррикад вместе с сербами.

Избитого россиянина отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Также власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата.

Позже избиение россиянина было вынесено на обсуждение в ходе заседания Совета Безопасности ООН.