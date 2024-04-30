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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

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    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    30 апреля 2024, 17:18 • Новости дня

    Суд ООН не стал вводить временные меры против Германии из-за помощи Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН в Гааге не увидел потребности во введении временных мер в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по вопросу оказания военной помощи Израилю.

    Как сообщил на слушаниях председатель суда Наваф Салам, «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», передает ТАСС.

    В частности, он обратил внимание на то, что Германия существенно уменьшила количество выданных лицензий для поставок продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии Евросоюза, нацеленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

    Ранее Шольц выдвинул условия будущему палестинскому государству.

    27 апреля 2024, 19:23 • Новости дня
    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР к скорейшему началу международного расследования под эгидой ООН теракта на газопроводе «Северный поток».

    В МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Китая заявили, что расследование подрыва «Северных потоков» уже ведется генеральной прокуратурой Германии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот ответ является стандартным за все время расследования инцидента. За последние более чем полтора года официальные ведомства ФРГ не обнародовали никакую информацию о ЧП.

    Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».

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    28 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов

    Wall Street Journal: Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков

    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны, сообщает Wall Street Journal.

    По информации издания, Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 млрд долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены в начале конфликта, передает РИА «Новости».

    Как заявили в немецком правительстве, конфискация, а не заморозка средств может создать прецедент для новых исков к ним за преступления Второй мировой войны.

    Кроме того, немецкие чиновники опасаются, что нарушение этого принципа в отношении России может подорвать давнюю правовую позицию страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

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    28 апреля 2024, 06:22 • Новости дня
    Зампостпреда России при ООН Полянский осудил угрозы в адрес Крымского моста

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский осудил угрозы посла Литвы Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста

    Зампостпреда России при ООН Полянский осудил угрозы в адрес Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил угрозы в адрес Крымского моста, прозвучавшие со стороны экс-главы МИД Литвы, который сейчас является послом этой страны в Швеции, Линаса Линкявичюса.

    «Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Полянский сравнил поведение литовского дипломата, разместившего фотоколлаж, намекающий на возможность ракетного удара по Крымскому мосту, с поведением «раболепных американских болонок» и напомнил о твите главы МИД Польши Радослава Сикорского, в котором тот намекнул на причастность США к диверсии на «Северных потоках».

    Российский дипломат предупредил, что авторы подобных угроз пожалеют о своих словах.

    Ранее сообщалось, что Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление карикатурным.


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    29 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом».

    По словам мэра Киева, Германия приняла «более миллиона беженцев с Украины». Он отметил, что вернуть их на Украину «станет серьезным вызовом», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тыс. беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 млн получивших убежище украинцев.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    30 апреля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Focus раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВС России пользуются возможностями, пока украинской армии не хватает вооружения.

    В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

    Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

    Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

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    27 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

    «В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

    Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.

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    30 апреля 2024, 03:00 • Новости дня
    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Один из убитых в Германии украинских солдат оказался десантником

    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Личность одного из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, установлена, он служил в десантно-штурмовых войсках, сообщило командование его подразделения.

    Убит военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ вооруженных сил Украины. Украинская сторона сообщила, что он был ранен в боях за Белогоровку в 2023 году, передает РИА «Новости».

    Генпрокуратура Мюнхена и главное полицейское управление Юга Верхней Баварии сообщили, что подозреваемый – «57-летний гражданин России» – проживал в Германии с начала 1990-х годов.

    По предварительным данным следствия, трое мужчин до преступления были знакомы друг с другом, передает ТАСС.

    Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

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    30 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

    Полянский на заседании комитета ГА ООН заявил о стремлении США к глобальной цифровой диктатуре

    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США санкционировали процессы, ведущие к глобальной цифровой диктатуре, то есть утрате странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как заявил Полянский, США пользуются тем, что «основные рычаги управления интернетом» расположены на Западе, а основные ИТ-монополисты «прописались» в западных юрисдикциях, передает РИА «Новости».

    Запад может получить тотальный контроль над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы, сказал он. По его словам, за «произволом» администраций крупных ИТ-корпораций часто стоят власти США. При этом сейчас нет «международно-правовых норм», которые могли бы помешать подобным действиям «ИТ-гигантов», заявил Полянский.

    Он также подчеркнул, что руководство профильных международных организаций игнорирует нападки на СМИ, если те не повторяют «прозападные нарративы». В частности, речь идет о ситуациях «на Украине, в странах Запада, в Прибалтике или Молдавии».

    При этом киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил Полянский – убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Семен Еремин.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы, речь идет о «формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом доминирования в IT-сфере и в социальных сетях».

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    29 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Дипломаты не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии

    В генконсульстве не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральное консульство России в Бонне не может подтвердить информацию, что задержанный в связи с убийством двух украинцев в немецком Мурнау является россиянином, сообщили в консульстве.

    В консульстве отметили, что в Германии проживает большое количество русскоязычных людей, не являющихся гражданами России, а также тех, кто имеет двойное гражданство, таких жителей власти признают только гражданами Германии, сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в консульстве готовы оказать задержанному необходимое консульское содействие, если он сам обратится с такой просьбой.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

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    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль выдвинул радикальному палестинскому движению ХАМАС «чрезвычайно щедрое» предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Он поблагодарил коллег из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться освобождения заложников, а также прекращении огня. Также Блинкен назвал «чрезвычайно щедрым» предложения Израиля, отметив, что ХАМАС является единственной причиной, которая лежит на пути прекращения огня в Газе, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС.

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    29 апреля 2024, 23:21 • Новости дня
    США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Полянский сообщил о невыдаче Соединенными Штатами визы российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Tекст: Антон Антонов

    США злоупотребили положением страны, в которой находится штаб-квартира ООН, не выдав визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский обвинил США в том, что американская сторона «систематически злоупотребляет» своим положением. Он подчеркнул, что документы для получения визы были поданы своевременно, передает РИА «Новости».

    США в очередной раз продемонстрировали свое «истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ», сказал Полянский. Российская сторона ожидает, что Секретариат ООН и руководство профильных структур добьются «кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации».

    Напомним, МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН, отметив, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.

    Коментарии (3)
    30 апреля 2024, 00:29 • Новости дня
    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС

    Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников

    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщают источники в Израиле.

    Как сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, свою просьбу Нетаньяху озвучил во время телефонного разговора с Байденом 28 апреля, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники заявили, что не обладают информацией о том, намерен ли МУС выдавать ордера из-за действий Израиля в секторе Газа. При этом отмечалось, что некоторые организации и страны, подписавшие Римский статут, добиваются выдачи ордеров, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    27 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Большинство жителей Германии негативно оценили работу главы МИД Бербок

    Большинство жителей Германии негативно оценили работу Бербок на посту главы МИД

    Большинство жителей Германии негативно оценили работу главы МИД Бербок
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Более двух третей жителей Германии недовольны работой Анналеной Бербок на посту министра иностранных дел, следует из результатов опроса общественного мнения, который провел институт Civey.

    Одобрили работу чиновницы 22%, еще 8% не стали отвечать на вопрос. Больше всего тех, кто не удовлетворен действиями Бербок, среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» (98%), передает ТАСС.

    Также лишь 14% высказали за избрание Бербок на пост главы правительства. Основная поддержка исходит от электората партии «зеленых» (56%). Еще 23% избирателей Социал-демократической партии и 29% сторонников Левой партии считают Бербок подходящей на пост канцлера.

    Опросы проводили с 22 по 24 апреля и с 23 по 24 апреля. В них приняли участие около 5 тыс. человек.


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    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) касательно действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда, указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя.

    Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    28 апреля 2024, 17:22 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, что позволит избежать операции в Рафахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласие палестинского движения ХАМАС освободить заложников даст сторонами 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения армией Израиля масштабной операции в городе Рафахе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    Кирби выразил надежду, что 6-недельное перемирие позволит выработать более долгосрочное решение, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

    Он добавил, что ХАМАС сейчас продолжают рассматривать условия сделки по освобождению заложников.

    Ранее ХАМАС опубликовал видео с двумя заложниками, на котором 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям.


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