Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Суд ООН не стал вводить временные меры против Германии из-за помощи Израилю
Международный суд ООН в Гааге не увидел потребности во введении временных мер в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по вопросу оказания военной помощи Израилю.
Как сообщил на слушаниях председатель суда Наваф Салам, «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», передает ТАСС.
В частности, он обратил внимание на то, что Германия существенно уменьшила количество выданных лицензий для поставок продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии Евросоюза, нацеленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Ранее Шольц выдвинул условия будущему палестинскому государству.