Суд ООН не стал вводить временные меры против Германии из-за помощи Израилю

В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

Tекст: Валерия Городецкая

В МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Китая заявили, что расследование подрыва «Северных потоков» уже ведется генеральной прокуратурой Германии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот ответ является стандартным за все время расследования инцидента. За последние более чем полтора года официальные ведомства ФРГ не обнародовали никакую информацию о ЧП.

Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».