ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
Шольц: Будущее палестинское государство не должно иметь собственных вооруженных сил
Для мира между Израилем и палестинцами должно быть два государства, при этом будущее палестинское государство должно остаться без вооруженных сил, считает канцлер Германии Олаф Шольц.
В среду Шольц выступил в нижней палате немецкого парламента, там он заявил, что Германия, а также США и ЕС считают необходимым создание палестинского государства для того, чтобы конфликт завершился, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это государство должно быть создано в результате переговоров, но при этом у палестинского государства не должно быть вооруженных сил.
Канцлер также заявил о необходимости реформ в Палестинской национальной администрации.
Напомним, лидер сенатского большинства в США Чак Шумер заявил, что президент Израиля Биньямин Нетаньяху «сбился с пути» и призвал провести выборы в Израиле.