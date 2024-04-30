Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине
Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине из-за неудач
Североатлантическому альянсу необходимо изменить механизмы оказания помощи Киеву из-за допущенных ранее провалов, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, НАТО нужна более надежная институциональная основа, чтобы обеспечить «предсказуемость, большую подотчетность и равномерное разделение бремени», передает ТАСС.
Крупнейшими провалами в вопросе поддержки Украины он назвал большую задержку в одобрении Конгрессом США нового пакета помощи и невыполнение обещаний европейскими членами НАТО относительно объемов поставок снарядов.
Столтенберг считает, что эти факторы пошатнули доверие Киева и стали главной причиной текущих неудач ВСУ на поле боя.
Ранее НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву.