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    Зачем Украина признала себя диктатурой
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    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино
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    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    9 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    19 комментариев
    30 апреля 2024, 17:35 • Новости дня

    Онкобольные дети во Львове остались без лечения из-за вручения повесток медикам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во Львове сотрудники военкомата задержали двух медицинских физиков Первого медицинского объединения города, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, двух медиков забрали в военкомат по пути на работу, передает ТАСС. В результате была парализована работа медцентра и больные раком дети не смогли пройти курс облучения.

    Львовский военкомат подтвердил задержание медиков. После проверки выяснилось, что они числятся на учете в другом военкомате, поэтому им вручили повестки по месту регистрации, сообщили там.

    Ранее военкомат насильно мобилизовал 21-летнего украинца в Винницкой области.

    29 апреля 2024, 19:49 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ Стариков: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а мобилизация необученных новобранцев не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом).

    Он подчеркнул: ошибочным мнением является, что «якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет», передает РИА «Новости».

    По словам Старикова, мобилизация не имеет смысла, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.

    Кроме того, офицер обратил внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.

    Ранее сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

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    30 апреля 2024, 08:29 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS

    Рогов: ВСУ ночью обстреляли Крым ракетами ATACMS

    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS
    @ army.mil/wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ночью нанесли ракетный удар по Крыму, используя ракеты ATACMS, российская система ПВО успешно отразила атаку, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрыт Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    30 апреля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Focus раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВС России пользуются возможностями, пока украинской армии не хватает вооружения.

    В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

    Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

    Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

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    29 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подпольная организация «Русский Херсон» продолжает свою деятельность на территории, подконтрольной Украине.

    В своем Telegram-канале он опубликовал заявление одного из представителей движения, в котором тот рассказывает о диверсионной работе и сборе информации.

    В заявлении говорится, что сторонники «Русского Херсона» мобилизовались в ВСУ. Это сделано для того, чтобы иметь возможность добывать информацию о расположении техники и живой силы противника.

    В заявлении также подчеркивается, что легитимной власти на Украине больше нет.

    Ранее партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению.

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    30 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

    BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине

    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине активно обсуждают отступление украинской армии из Очеретино, поскольку ВСУ практически не препятствовали действиям российских войск, пишет Berliner Zeitung (BZ).

    По данным издания, украинские солдаты оставили свои позиции, не оказав существенного сопротивления ВС России. «Этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины», – отмечает BZ, передает РИА «Новости».

    Военное руководство в Киеве пока не прокомментировало ситуацию, но, по данным издания,уже ведется поиск виновных. Есть все признаки того, что украинские солдаты, ответственные за оборону этого участка фронта, слишком рано покинули свои зоны ответственности, пишет газета.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях.

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    30 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил глава региона Сергей Аксенов.

    Эти суббоеприпасы находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

    Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.

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    30 апреля 2024, 03:00 • Новости дня
    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Один из убитых в Германии украинских солдат оказался десантником

    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Личность одного из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, установлена, он служил в десантно-штурмовых войсках, сообщило командование его подразделения.

    Убит военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ вооруженных сил Украины. Украинская сторона сообщила, что он был ранен в боях за Белогоровку в 2023 году, передает РИА «Новости».

    Генпрокуратура Мюнхена и главное полицейское управление Юга Верхней Баварии сообщили, что подозреваемый – «57-летний гражданин России» – проживал в Германии с начала 1990-х годов.

    По предварительным данным следствия, трое мужчин до преступления были знакомы друг с другом, передает ТАСС.

    Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

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    30 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны
    @ Kirill Nazipov/wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский является «главным злом» страны, выразила мнение на YouTube-канале Walk&Talk украинская телеведущая Снежана Егорова.

    По ее словам, Зеленский «всех обманул, не садится на стол переговоров, бросая все в топку», просит больше оружия, «грабит и наживается на вооруженном конфликте», передает Ura.ru.

    Телеведущая назвала украинского президента «тупорылым чертом», который «убивает людей тоннами».

    «Зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит», – напомнила Егорова о своих предупреждениях.

    Тем временем Зеленский продолжает просить Запад ускорить поставки оружия Украине.

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    30 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки смогли занять более выгодные позиции сразу на нескольких направлениях, указало российское Министерство обороны во вторник.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России) у Синьковки (Харьковская область), Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также она отразила за сутки пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки, Райгородки (ЛНР) и Крахмального (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 90 человек и американскую гаубицу М777.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Раздоловки, Зализнянского, Красногоровки и Клещеевки в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 440 человек, два танка, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Новобахмутовки и Очеретино (ДНР).

    Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новгородского, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов, Ленинского и Бердычей в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 145 человек, три американских БМП Bradley, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и американскую легкую гаубицу М101.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 100 человек, и две гаубицы М777.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    ВСУ потеряли до 20 человек.

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    30 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

    Военкор Коц заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Морпех с Днепра сообщил о том, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига не являются правдой, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что «ничего они не взяли». При этом с заходом украинских бойцов на остров, «те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим».

    Также военкор отметил, что в данный момент на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС России.

    Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.

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    30 апреля 2024, 10:13 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о приближении Украины к коллапсу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина останется без военных до начала полномасштабного наступления России

    Экс-советник Пентагона заявил о приближении Украины к коллапсу
    @ BMG-2048/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия может остаться без военнослужащих до начала полномасштабного российского наступления, заявил бывший советник Пентагона и отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.

    У Украины заканчиваются солдаты, но «наступление России еще даже не началось», указал Макгрегор в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ каждый день теряет порядка 100 человек, страна «близится к коллапсу».

    Ранее Макгрегор отмечал, что украинскую территорию могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией.

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    29 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия может перехватить больше ракет, чем произведет Британия
    Экс-разведчик США: Россия может перехватить больше ракет, чем произведет Британия

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские системы ПВО легко справятся с британскими ракетами Storm Shadow, призывая Запад к дипломатии.

    Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США, прокомментировал в социальных сетях заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о переходе заводов по производству ракет Storm Shadow на военный режим для поставок Украине. Риттер выразил уверенность, что Россия способна уничтожать эти ракеты быстрее, чем они производятся, из-за их высокой стоимости и неэффективности против российских систем ПВО, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине.

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    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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