Аваков выступил с заявлением после убийства ребенка полицейскими

Министр внутренних дел Арсен Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области.

«Я не напишу заявление об отставке, но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий», – сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Такого же мнения он придерживается касательно ухода с должности главы национальной полиции Сергея Князева.

«Я не считаю, что он должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что в его силах», – добавил министр. При этом Аваков все же отметил, что «несет персональную ответственность» за случившееся.

Между народные депутаты начали сбор подписей в парламенте за отставку главы МВД, сообщила депутат Рады от фракции «Самопомощь» Елена Сотник.

При этом депутат усомнилась, что голосование за отставку главы МВД состоится, однако подчеркнула, что «оставлять без внимания бездеятельность министра недопустимо», передает ТАСС.

Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что виновные в смерти ребенка должны получить максимально суровое наказание. «Дело чести, чтобы те, кто совершил убийство, получили наивысший срок наказания, предусмотренный законом», – заявил он.

Гибель ребенка по вине полицейских получила на Украине широкий резонанс. Накануне в крупных городах Украины прошла акция «Безнаказанность убивает», участники которой требовали отставки Авакова и главы Нацполиции.

Украинцы также начали сбор электронных подписей под петицией к президенту Украины с требованием отставки главы МВД.

Во вторник Аваков и Князев встретились с матерью и бабушкой погибшего пятилетнего мальчика.

Напомним, двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику. Ребенок получил пулевое ранение в голову. Позже подозреваемые были задержаны.

В полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов 31 мая «пристреливал» ружье» и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».

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