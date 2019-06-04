Украинцы вышли на митинг за отставку Авакова после убийства ребенка полицейскими

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно - в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...

Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
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            Украинцы вышли на митинг за отставку Авакова после убийства ребенка полицейскими

            4 июня 2019, 21:28

            Текст: Евгения Шестак

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            В Киеве у здания министерства внутренних дел Украины стартовала акция протеста, участники которой требуют отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти пятилетнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

            Народный депутат Егор Соболев опубликовал в Facebook видео, на котором видно, что у МВД собралось около 200 человек. Активисты скандируют лозунги «Аваков – собака» и «Авакова в отставку». При этом депутат призывает на камеру присоединяться к митингу всех желающих.

            Как сообщает ТСН, изначально акция началась с колыбельных песен, люди шли с фотографиями, игрушками, рисунками и свечами. Позже митингующие зажгли файеры и дымовые шашки и начали требовать отставки высокопоставленных чиновников МВД и Нацполиции.

            Акция «Безнаказанность убивает» проходит и в других крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

            «Люди снова принесли игрушки под МВД. Те, что были вчера - утром убрали, а надписи об Арсене Авакове оперативно стерли», – сообщает ОО «Центр противодействия коррупции» в Twitter.

            Между тем Аваков и глава Нацполиции Украины Сергей Князев встретились с матерью и бабушкой погибшего пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД.

            «Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание», – отметил Аваков.

            В свою очередь, Князев принес извинения родным мальчика и заверил, что Нацполиция окажет необходимую помощь в расследовании инцидента и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.

            Глава Нацполиции также отметил, что сотрудники полиции в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

            Напомним, двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику. Ребенок получил пулевое ранение в голову. Позже подозреваемые были задержаны.

            В полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов 31 мая «пристреливал» ружье» и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».


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