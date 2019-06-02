Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что полицейские в момент преступления были вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас оба находятся в отделении полиции, с ними проводятся следственные действия, передает УНИАН.

«В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР», – сообщил Князев.

По его словам, раненого ребенка доставили в Киев, за его жизнь борются лучшие врачи страны.

Накануне двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику.

В полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов «пристреливал» ружье», и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».