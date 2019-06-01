Украинские полицейские под Киевом выстрелили ребенку в голову

Двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику, сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Ребенка доставили в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости. В полиции утверждали, что ребенок упал, когда гулял с друзьями, но медики заявили, что он получил огнестрельные ранения.

Недалеко от места происшествия нашли патроны Флобера, стаканчик и банки, передает «Интерфакс».

В «покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка» заподозрили сотрудников полиции, передает «Страна.ua».