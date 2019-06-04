На Украине начались протесты после убийства пятилетнего ребенка полицейскими

В соцсетях анонсирована новая акция протеста за отставку министра МВД Арсена Авакова, не отреагировавшего на убийство пятилетнего ребенка, в котором подозревают двух полицейских.

В понедельник уже прошел митинг с требованием привлечь к ответственности виновных. В этот раз люди возмущены в первую очередь молчанием министра. Митингующие уверены, что злоумышленники заслуживают жестокого наказания, однако будут так или иначе покрыты своими коллегами, передает ТАСС.

Инициатором нового митинга стал Максим Фесенко, который призвал «требовать отставки должностных лиц».

«Убийство ребенка – это последняя капля. Это ужас, на который закрыть глаза невозможно», – написал он в соцсетях.

На сайте президента Украины петицию за отставку Авакова подписали уже девять тысяч человек. Для рассмотрения главой государства необходимо набрать минимум 25 тыс. подписей.

Также во вторник на заседании Верховной рады несколько фракций потребовали явиться в сессионный зал для отчета почти все руководство силовых структур, а также главу Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Силовикам предъявляют обвинение в попытке исказить обстоятельства происшествия и смягчить возможную меру наказания виновных.

При этом Голосеевский районный суд Киева обязал двух подозреваемых полицейских арестовать без права залога.

Двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику. Ребенок получил пулевое ранение в голову. Позже подозреваемые были задержаны.

В полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов 31 мая «пристреливал» ружье» и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».