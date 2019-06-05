Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение «взять под свой контроль» 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота в связи с невыплатой Каракасом платежей по кредиту, сообщает Bloomberg.

По словам осведомленных источников, в 2016 году правительство Венесуэлы получило от Deutsche Bank кредит в размере 750 млн долларов, оставив в качестве залога 20 тонн золота, передает ТАСС.

В связи с пропуском платежей Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и «взять под свой контроль» золото.

Напомним, в январе венесуэльское золото отказался возвращать Банк Англии.

На заседании СБ ООН по Венесуэле Россия обвинила США и Великобританию в ограблении Боливарианской Республики на 30 млрд долларов. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с золотым запасом Венесуэлы.

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