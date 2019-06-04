Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии

В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

«Существует феномен того, что (запрещенная в России террористическая группировка) ИГ* может вернуться обратно (...), есть «спящие ячейки», как мы их называем. И их (террористов), вероятно, десятки тысяч в Ираке и Сирии», – сказал спецпредставитель США, слова которого передает ТАСС.

По словам Джеффри, США намерены продолжать работать с союзниками в регионе, чтобы не допустить возрождения террористической организации.

Напомним, в конце апреля лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео.

Ранее Генштаб ВС России предсказал вероятное место возрождения ИГ*.

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