Эксперт предположил наличие старой конструкторской проблемы в «Суперджетах»

«К словам Филева надо очень относиться серьезно. Не стоит просто механически отстаивать интересы «Суперджета» (SSJ 100)», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов, комментируя выступление совладельца S7 Филева, усомнившегося в безопасности «Суперджетов».

«Вообще-то, Филев не первым обратился с подобным вопросом. На имя министра транспорта Дитриха эксплуатантами SSJ 100 уже было направлено обращение, в котором излагались вопросы от профессионалов и от генерального прокурора Юрия Чайки», – сказал председатель комиссии Общественного совета по гражданской авиации, заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов.

«Почему Филеву можно верить? Потому что он возглавляет частную компанию, и он не подвержен приказам сверху по поводу эксплуатации SSJ 100 – в отличие от того же «Аэрофлота», государственной компании. Филев в данном случае – непредвзятый игрок. Он руководствуется только тем, чтобы самолет полностью отвечал вопросам безопасности и был выгоден для эксплуатации с точки зрения экономики», – пояснил эксперт.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, председатель подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета «Суперджет» (Sukhoi Superjet 100), обратившись во время заседания к замглавы Минтранса Александру Юрчику.

Филев спросил у него о расследовании инцидента с SSJ-100 в октябре прошлого года, когда самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске. Тогда была разрушена стойка шасси, передает «Интерфакс». Филев не исключил, что в результате этого возникла течь из баков.

«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?» – спросил Филев.

Поднятый Филевым вопрос – это старая проблема для конструкторов самолетов, отметил Смирнов. «Как сделать так, чтобы стойки шасси не пробивали баки. Есть целая теория, как это все делается. Конструктор определяет, какую максимальную перегрузку может претерпеть конструкция самолета при посадке», – пояснил эксперт.

«Те, кому задаются эти вопросы – должны на них четко ответить. Авиация – это не базар, где можно торговать гнилыми помидорами. Здесь же речь идет о жизни людей», – подчеркнул Смирнов.

Причем, докладывать об итогах расследования должен даже не МАК, а председатель государственной комиссии, считает Смирнов. «К МАК нет доверия. Почему? Потому что по всем авиационным правилам в расследовании не имеет права принимать организация, которая этот самолет сертифицировала. А SSJ 100 сертифицировала МАК», – напомнил Смирнов.