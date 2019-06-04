Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.

«Женя BadComedian ответил в интервью, что покупка мной его YouTube-канала не поможет решить проблему. Уверена, что он знает, о чем говорит, и ценит свою независимость. У него на канале нет ни прямой рекламы, ни интеграций – сплошной краудфандинг. Что еще раз подчеркивает непродуманность предъявленных ему обвинений. Между тем, так как ценность талантливого, яркого и порой спорного высказывания, которое высвечивает недостатки нашей культурной политики, для меня очевидна, я все еще готова предложить Жене свою помощь», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Поскольку в отсутствие утвержденной законом нормы цитирования процесс должен быть исключительно состязательным, я готова предоставить Жене своих юристов, чтобы в суде восторжествовал здравый смысл, а мы бы и дальше смотрели обзоры на его канале», – добавила телеведущая.

Тем временем директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова подтвердила, что Министерство культуры России оказывало финансовую поддержку проектам кинокомпании Kinodanz, на которую выпустил критический обзор BadComedian, пишет ТАСС.

При этом Любимова подчеркнула, что Минкультуры не будет поддерживать Kinodanz в судебном процессе против Баженова.

«Причины и повод подачи в суд мы оставим на усмотрение продюсеров (компании Kinodanz), но поддерживать кого-либо в борьбе с теми, кто смотрит и анализирует работу продюсеров, мы никогда не будем. Могу сказать, что в нашей стране хорошей и конструктивной кинокритики не хватает. Более того, убеждена, что для каждой кинокомпании важен именно зрительский суд», – сказала она.

В поддержку BadComedian высказались множество видеоблогеров, журналистов, продюсеров и других общественных деятелей.

«Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Скажу прямо: попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры – это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура», – высказал свое мнение продюсер Александр Роднянский.

«Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», – считает блогер Юрий Дудь.

Также Баженова поддержали режиссер фильма «Защитники, на который также выходил обзор на BadComedian, Сарик Андреасян и телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, блогера «прессуют за критику не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт».

Ранее Канделаки предложила Баженову купить его канал, чтобы «покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора».

Напомним, 3 июня BadComedian сообщил, что может закрыть свой канал в связи с судебным иском на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz из-за претензий к Баженову в связи с его обзором на фильм «За гранью реальности». Кинокомпания обвинила блогера в нарушении объемов цитирования, хотя закон, по словам Баженова, точных норм не устанавливает. Позже BadComedian оценил вероятность закрытия своего YouTube-канала из-за судебных разбирательств.