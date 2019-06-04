Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

               4 июня 2019, 17:54
            Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
            Текст: Анастасия Норина

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            Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.

            «Женя BadComedian ответил в интервью, что покупка мной его YouTube-канала не поможет решить проблему. Уверена, что он знает, о чем говорит, и ценит свою независимость. У него на канале нет ни прямой рекламы, ни интеграций – сплошной краудфандинг. Что еще раз подчеркивает непродуманность предъявленных ему обвинений. Между тем, так как ценность талантливого, яркого и порой спорного высказывания, которое высвечивает недостатки нашей культурной политики, для меня очевидна, я все еще готова предложить Жене свою помощь», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

            «Поскольку в отсутствие утвержденной законом нормы цитирования процесс должен быть исключительно состязательным, я готова предоставить Жене своих юристов, чтобы в суде восторжествовал здравый смысл, а мы бы и дальше смотрели обзоры на его канале», – добавила телеведущая.

            Тем временем директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова подтвердила, что Министерство культуры России оказывало финансовую поддержку проектам кинокомпании Kinodanz, на которую выпустил критический обзор BadComedian, пишет ТАСС.

            При этом Любимова подчеркнула, что Минкультуры не будет поддерживать Kinodanz в судебном процессе против Баженова.

            «Причины и повод подачи в суд мы оставим на усмотрение продюсеров (компании Kinodanz), но поддерживать кого-либо в борьбе с теми, кто смотрит и анализирует работу продюсеров, мы никогда не будем. Могу сказать, что в нашей стране хорошей и конструктивной кинокритики не хватает. Более того, убеждена, что для каждой кинокомпании важен именно зрительский суд», – сказала она.

            В поддержку BadComedian высказались множество видеоблогеров, журналистов, продюсеров и других общественных деятелей.

            «Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Скажу прямо: попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры – это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура», – высказал свое мнение продюсер Александр Роднянский.

            «Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», – считает блогер Юрий Дудь.

            Также Баженова поддержали режиссер фильма «Защитники, на который также выходил обзор на BadComedian, Сарик Андреасян и телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, блогера «прессуют за критику не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт».

            Ранее Канделаки предложила Баженову купить его канал, чтобы «покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора».

            Напомним, 3 июня BadComedian сообщил, что может закрыть свой канал в связи с судебным иском на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz из-за претензий к Баженову в связи с его обзором на фильм «За гранью реальности». Кинокомпания обвинила блогера в нарушении объемов цитирования, хотя закон, по словам Баженова, точных норм не устанавливает. Позже BadComedian оценил вероятность закрытия своего YouTube-канала из-за судебных разбирательств.


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