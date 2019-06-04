Одесский медуниверситет попросил у Зеленского защиты от Супрун

Сотрудники и студенты Одесского национального медицинского университета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от главы Минздрава страны Ульяны Супрун.

«Мы, трудовой коллектив и студенты ОНМедУ, просим Вас, как гаранта Конституции, человека, который готов менять Украину, защитить наш многотысячный коллектив от преступных действий Минздрава и непосредственно руководителя Минздрава Ульяны Супрун. Просим прекратить издевательство над нами и обеспечить нормальное и стабильное функционирование университета», – говорится в обращении на сайте ОНМедУ.

В документе отмечается, что ранее с подачи Супрун были заблокированы зарплаты, стипендии и расчеты за коммунальные услуги. Однако финансовую деятельность удалось разблокировать и университет работает в штатном режиме.

«Супрун, руками известных в Одессе рейдеров и проходимцев Болдина, Макарьяна, Дубининой, Аймедова, Данильченко, в сопровождении вооруженных бандитов 3 июня 2019 года совершила захват ректората ОНМедУ», – говорится в тексте.

В связи с этим президента Зеленского просят вмешаться в ситуацию.

Ранее в полицию поступила информация о якобы минировании некоторых помещений учебного заведения, однако взрывчатку не нашли. Также активисты устроили столкновения, после чего полиция Одессы задержала 43 человека в ходе конфликта вокруг Одесского национального медицинского университета.

Конфликт между Минздравом Украины и Одесским национальным медицинским университетом длится с июля 2018 года. Министерство неоднократно пыталось назначать в университет своего ректора. Часто кадровые перестановки сопровождаются рейдерскими захватами корпусов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Супрун называют «министром смерти».