Назван лучший напиток для утоления жажды

Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич назвала напиток, который лучше всего утоляет жажду в жару, когда человек потеет и теряет с жидкостью соли из организма.

Утолить жажду человеку помогает обычная чистая вода, однако ее недостаточно для восстановления солевого баланса, от которого зависят артериальное давление и все обменные процессы.

По данным последних исследований канадских ученых, лучше всего баланс солей в организме восстанавливает яблочный сок, который наполовину разбавлен водой, пишет «Российская газета».

Самым важным при этом является присутствие в соке калия, так как именно он отвечает за водно-солевой баланс. Этим элементом в целом богаты все соки: один стакан напитка содержит примерно 20% суточной нормы. Однако эксперты предупреждают, что все соки стоит вдвое разбавлять водой, а также употреблять с осторожностью.

«Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки», – рассказала Хомич.

По ее словам, лучше всего пить кислые напитки: апельсиновый и грейпфрутовый соки и ягодные морсы. Также она рассказала, что хорошо подойдут овощные соки: они содержат меньше сахара, однако обладают богатым составом микроэлементов. Впрочем, Хомич отметила, что любителям томатных соков стоит обращать внимание на низкое содержание соли в напитке.

Также она подчеркнула, что соки, особенно свежевыжатые, не подойдут для пляжа. В жару в них быстро могу размножаться микроорганизмы.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что огуречный рассол стал очень популярен среди поклонников здорового образа жизни и спортсменов из США.