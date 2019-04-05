Огуречный рассол стал популярен в США

Американские поклонники здорового образа жизни и спортсмены открыли для себя огуречный рассол, пишет The New York Post.

В основном рассол предпочитают любители фитнеса, профессиональные бойцы и марафонцы. Так, боксер Джейсон Маркланд рассказал, что напиток помогает ему восстановиться и моментально снять спазмы в мышцах.

«Спрос (со стороны людей, занимающихся фитнесом) растет только на рассол», – отметил менеджер торгующего соленьями заведения Майк Чу, сообщает РИА «Новости».

Стакан рассола в США стоит от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей).

Американский терапевт Теодор Стрэндж уточнил, что употребление соленого сока не нанесет вреда организму, если у человека нет проблем с сердцем и сосудами и он в целом здоров.

Врач также отметил, что рассол действительно может оказывать положительное действие на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей в организме.

Ранее в США суд обязал напоминать клиентам кофеен об угрозе возникновения рака из-за употребления кофе.