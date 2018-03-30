Американский суд обязал уведомлять клиентов кофеен об угрозе рака от кофе

В калифорнийских кофейнях отныне должны будут вывешиваться специальные предупреждения о том, что популярный напиток способствует возникновению рака.

Хотя ученые не пришли к однозначному выводу о пользе или вреде от кофе, судья Верховного суда Лос-Анджелеса Элиу Берл вынес вполне ясное определение на этот счет. В ходе недавнего процесса, завершающего восьмилетнюю тяжбу, крошечная некоммерческая группа, Совет по образованию и исследованиям токсинов, указала на то, что в процессе обжарки зерен выделяется акриламид, и потребовала от отрасли исправить это, передает CNBC.

Ранее организация добивалась исключения этого вредного вещества из процесса производства чипсов.

«В то время как истец представил доказательства того, что потребление кофе увеличивает риск нанесения вреда плоду, младенцам, детям и взрослым, эксперты со стороны ответчиков заявили, что у них нет мнения на этот счет, – написал Берл в своем постановлении. – Таким образом, ответчики не смогли доказать... что потребление кофе приносит пользу здоровью человека».

Кофейные компании заявили, что невозможно удалить акриламид из их продукта, не ухудшая вкус.

Иск был подан против Starbucks и еще 90 компаний. Решение не окончательное, у ответчиков есть возможность подать апелляцию.

В 2016 году раковое агентство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключило кофе из списка «возможных канцерогенов».