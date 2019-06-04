В окружении Зеленского пожаловались на здание администрации президента

Здание на Банковой улице в Киеве, где располагается администрация президента Украины, обладает «невдохновляющей» и «мавзолейной» атмосферой, заявил первый замглавы администрации Владимира Зеленского Сергей Трофимов.

Трофимов заявил в интервью изданию «Украинская правда», что атмосфера здания на Банковской улице «не дает работать продуктивно», от нее мало вдохновения, передает РИА «Новости».

«Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из «мавзолея», как я его называю – конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого-то дома сесть чая попить и немного поговорить», – рассказал представитель администрации Зеленского.

До этого заместитель главы администрации украинского президента Юрий Костюк сообщил, что штаб Зеленского ищет офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева.

Позже издание Liga.net со ссылкой на источники из команды Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр «Парковый», известный как «вертолетная площадка Януковича».

При этом в октябре 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что здание выставочного центра «Парковый» арестовано.

Позже объект передали в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В феврале 2019 года Голосеевский районный суд Киева отстранил АРМА от управления зданием выставочного центра «Парковый» и вернул его в управление первому владельцу – фирме «Амадеус Ко».

Ранее Зеленский пошутил о кражах в администрации президента. Напомним, государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.

Украинский юрист Андрей Портнов призвал проверить экс-президента Петра Порошенко из-за исчезновения сервера с секретной информацией из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).