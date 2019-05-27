Администрация Зеленского задумалась над переездом на «вертолетную площадку Януковича»

Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность переезда в конгрессно-выставочный центр «Парковый», который известен как «вертолетная площадка Януковича», пишет издание Liga.net.

«Сразу несколько (человек) в команде Зеленского сообщили, что на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП (администрации президента – прим. ВЗГЛЯД) в «Парковый». Источник в «Парковом» подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу», – приводит сообщение РИА «Новости».

Пресс-служба украинского президента также сообщила, что «новая администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже до конца текущего года».

Ранее замглавы администрации Зеленского Юрий Костюк заявил, что президентский штаб занимается поисками нового офиса, чтобы перенести администрацию с Банковой улицы в центре Киева.

Выставочный комплекс в Киеве на Парковой аллее построили при президенте Викторе Януковиче. Наверху комплекса располагалась вертолетная площадка. По данным местных СМИ, ее владельцами по-прежнему является семья Януковича.

Ранее на Украине петиция об отставке недавно назначенного главы администрации Зеленского всего за два дня набрала нужное число голосов, чтобы глава государства рассмотрел ее.