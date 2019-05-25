Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужное число голосов

Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана всего за два дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона «Об очистке власти», – говорится в тексте инициативы на сайте главы государства.

Обращение подписали более 26 тыс. человек, что обязывает главу государства рассмотреть его.

Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при Викторе Януковиче. Эта должность попадает под действие закона о люстрации, согласно которому после переворота 2014 года функционеры свергнутого режима не имеют право занимать государственные посты в течение 10 лет.

Сам Богдан утверждает, что попал в списки на люстрацию «абсолютно несправедливо», так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов этого закона.

Ранее петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы ее рассмотрели. В документе говорится, что голосование за шоумена было по большей части протестным, а реальной поддержки у него нет.

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