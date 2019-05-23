Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тыс. подписей

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы ее рассмотрели.

«Многоуважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины!» – говорится в тексте петиции на сайте главы государства.

Автору петиции Максиму Безруку давалось около трех месяцев для сбора подписей. Обращение подписали 25 тыс. человек, что обязывает главу государства рассмотреть его.

Также на сайте президента опубликована еще одна петиция, в которой автор Вадим Михальский настаивает на отставке Зеленского, если он не выполнит свои предвыборные обещания в течение шести месяцев.

Ранее Зеленский объявил о цифровой революции на Украине и рассказал, каким он видит будущее страны.

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