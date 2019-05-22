Новый глава администрации президента Украины оказался вне закона

Заместитель главы министерства юстиции Украины Сергей Петухов заявил в социальных сетях, что назначенный новым украинским президентом глава его администрации Андрей Богдан подпадает под действие закона «Об очистке власти».

В своем аккаунте Facebook Петухов отмечает, что в отношении должности главы администрации президента «осуществляются меры по очистке власти (люстрация)».

«Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять», – пишет заместитель министра.

Согласно закону, люстрированные лица не могут занимать до 2024 года должности, в отношении которых осуществляется очистка власти в течение пяти лет. Богдан же являлся правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, в связи с чем и подпадает под действие закона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Новый глава АП, являющийся личным адвокатом Коломойского, прокомментировал назначение на должность.