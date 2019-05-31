Зеленский пошутил о кражах в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Сеть фото с тренировки в спортзале администрации президента. Глава украинского государства на фоне ситуации с исчезновением серверов с секретной информацией пошутил, что хотя бы гантели остались на месте.

Снимок был размещен в Facebook.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», – подписал Зеленский.

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Таким же как Порошенко



На фото также запечатлен глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.

Отметим, что в 2017 году Зеленский завел на YouTube канале спортивный блог «Ze Kubiki».

Ранее стало известно, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.

Производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 329 ККУ («Потеря документов, содержащих государственную тайну, что привело к тяжким последствиям»).

Украинский юрист Андрей Портнов призвал проверить экс-президента Петра Порошенко из-за исчезновения сервера с секретной информацией из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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