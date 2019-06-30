Скабеева высмеяла Катамадзе за отказ выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на громкое решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от концертов в России.

«Как же нам теперь быть?» – написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России.

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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев задался вопросом о том, является ли Катамадзе востребованной в России певицей, и напомнил Грузии о привлекательности российского рынка и щедрости российских туристов.

Кроме того, в воскресенье оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

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