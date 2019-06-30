Соловьев отреагировал на отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, которая поддержала митингующих в Тбилиси и пообещала, что больше не будет давать концертов в России.

«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки. Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему Союз грузин России обращается к [президенту Владимиру] Путину с просьбой восстановить прямое авиационное сообщение, а не к грузинским властям – с требованием прекратить антироссийскую истерию? Этакие «они-же-дети», но уже на государственном уровне?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

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«Почему все время должна Россия? А разве Грузия не заинтересована в российском рынке? Разве не Россия – крупнейший рынок для грузинских вин? Разве не из России поток туристов? Может быть, уже пора посмотреть правде в глаза? Это наш рынок привлекателен, это наш турист щедрый и добрый. Так что извольте менять свое отношение, дорогие грузинские и не только друзья. Начинайте бороться за наш рынок и нашего туриста», – призвал телеведущий.

«И, начиная эту борьбу учтите, что мы не забудем, что в 2008 году грузинские войска убили наших миротворцев. И Грузия до сих пор так и не принесла своих извинений и не выплатила компенсацию семьям погибших. И мы видим, как на своих площадях вы сжигаете российский флаг, и видим, как вы пытаетесь оскорбить нашу страну. Мы видим и делаем выводы», – заключил Соловьев.

Ранее в воскресенье Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что не будет выступать в России.

Перед ней оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

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