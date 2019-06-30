Песков рассказал о сожалениях Трампа

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке высказал сожаление по поводу объема торгово-экономических отношений между Россией и США, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США уступают, например, объему товарооборота между Россией и Китаем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам Пескова, Трамп призвал «обязательно что-то делать». «[Он] дал прямо на встрече поручения своим коллегам, чтобы тот вместе с его российским визави – в данном случае это [первый вице-премьер – министр финансов Антон] Силуанов – чтобы они посмотрели какие именно факторы являются, скажем так, ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном», – сообщил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Россия впервые почувствовала взаимность от президента США в стремлении нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, на саммите G20 в Осаке состоялись полуторачасовые переговоры Путина и Трампа, по итогам которой американский президент назвал российского лидера «прекрасным парнем», а встречу – «отличной».