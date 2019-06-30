Песков: Россия впервые почувствовала от Трампа взаимность

Россия впервые почувствовала взаимность от президента США Дональда Трампа в стремлении нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин говорил о желании нормализовать и развивать двусторонние отношения. «Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше», – передают слова Пескова «Вести».

Пресс-секретарь Путина заметил, что 1 час 20 минут – это довольно продолжительная беседа для саммитов, но это также мало для того, чтобы вникнуть в детали тем, обозначенных на повестке дня.

Песков отметил, что Путин и Трамп «достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне». В то же время «предметных обсуждений» не было. В то же время президенты при прощании сказали, что это было ненадолго.

Напомним, на саммите G20 в Осаке состоялись полуторачасовые переговоры Путина и Трампа. Трамп назвал Путина «прекрасным парнем», их встречу «отличной».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений.