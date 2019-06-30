Названы сроки начала выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области

Выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области начнутся уже 30 июня, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

На ночном совещании в Братске по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Топилин доложил президенту, что «по выплатам списки (...) начали формироваться, сегодня начнутся выплаты», передает ТАСС.

«Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки», – пообещал главе государства министр.

По его словам, власти «взяли на особый контроль вопрос пенсий, потому что люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР (пунктах временного размещения)».

«Там достаточное количество и пожилых людей. С завтрашнего дня и до 3 числа в опережающем режиме обеспечим выплату всех пенсий – тем, кто находится в зоне чрезвычайной ситуации», – доложил Топилин.

По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате разгула стихии пострадали 353 человека, 97 были госпитализированы, эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, а ФАС и МВД поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».