Умер раненый украинскими полицейскими пятилетний мальчик

После перенесенной операции в больнице Киева, не приходя в сознание, умер пятилетний мальчик, которому украинские полицейские выстрелили в голову, сообщила руководитель пресс-службы Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская.

«Умер. Мальчик был без сознания, находился после операции в реанимации на искусственной вентиляции легких», – рассказала Вишневская.

В понедельник двум патрульным полицейским сообщили о подозрении, сообщает УНИАН.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым: им грозят круглосуточный домашний арест и отстранение от занимаемых должностей.

«К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, обязаны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», – прокомментировал смерть мальчика на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что полиция пыталась выгородить своих сотрудников, стрелявших в пятилетнего ребенка: сперва сообщалось о том, что ребенок упал, когда гулял с друзьями, но медики заявили об огнестрельном ранении; после этого в полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов «пристреливал» ружье.