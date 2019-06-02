Украинская полиция объяснила выстрел сотрудника ребенку в голову

Главк нацполиции Украины в Киевской области объяснил, почему полицейский выстрелил в пятилетнего ребенка.

На сайте главка сообщается, что сотрудник правоохранительных органов «находясь вне службы, на соседнем дворе «пристреливал» ружье», и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гуляла ребенок».