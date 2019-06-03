Выстрелившим в ребенка украинским полицейским смягчили статью

Украинским полицейским, которые в состоянии алкогольного опьянения ранили ребенка, смягчили статью, сообщила прокуратура Киевской области.

Изначально действия сотрудников полиции квалифицировались как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, сейчас речь идет уже о неосторожном тяжком телесном повреждении. Вместо срока в пять-восемь лет им грозит ограничение свободы на срок до двух лет, передает УНИАН.

Подозреваемых задержали. Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста или содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, пьяные полицейские в городе Переяслав-Хмельницкий устроили стрельбу по банкам у дома. Во время стрельбы они попали в мальчика на детской площадке.

Отметим, что в полиции пытались выгородить своих сотрудников. Так, сперва сообщалось о том, что ребенок упал, когда гулял с друзьями, но медики заявили об огнестрельном ранении. Тогда в полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов «пристреливал» ружье.