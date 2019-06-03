Шарий объяснил видео о планах Румынии захватить часть Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал видео о якобы аннексии Румынией западных украинских территорий.

«Говорят, что есть агрессорские средства массовой информации, они показывают украинских силовиков дебилами. Я думаю, что украинские силовики делают для того, чтобы их показывали дебилами, все. Даже более того. Потому что из-за такого собирать МИД, минобороны ... да, и президента надо привлечь, чтобы показать свою значимость, (для этого) надо быть кончеными дебилами», – рассуждает Анатолий Шарий в видео на своем YouTube-канале.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созвал срочное совещание с руководством МИД Украины, генштаба, главного управления разведки минобороны и СБУ, а также Службы безопасности из-за опубликованного на YouTube любительского ролика, в котором рассказывается о «планах Румынии захватить часть Украины».

Как уточнил Матиос в Facebook, на совещании рассмотрят подготовку «особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», которые будут внесены в реестр досудебных расследований.

Шарий, комментируя ролик, посоветовал прокурору отправиться «на покой, чтобы разоблачать заговоры, на YouTube искать ролики».

Видеоролик был выложен пользователем под ником 30192. «Там 100 подписчиков у человека, наверное, 99 благодаря Матиосу появились», – заключил Шарий.