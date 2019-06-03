Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ под Москвой

К убийству бойца спецназа Никиты Белянкина причастен владелец или сотрудник бара, рядом с которым произошло преступление, сообщил друг погибшего Иван Шуханов.

«Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находился, и люди его опознали», – приводит слова Шуханова РЕН ТВ.

Белянкина убили рядом с баром «БирХаус».

Напомним, в поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить избиение его ударили ножом. Белянкин скончался, мужчина, которого он попытался защитить, находится в реанимации.

Друг погибшего Иван Богданов пишет в соцсети «ВКонтакте», что Белянкин «служил в спецназе ГРУ разведчиком», участник российской операции в Сирии, «участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ**» «имеет награды».